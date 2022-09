Salzburger zum Saisonauftakt im Gleichschritt

Vor ebenfalls rund 1400 Zuschauern feierten die Zeller bei ihrem Heimauftakt in der Alps Hockey League ihren zweiten Drei-Punkter. Obwohl gegen die Rittner Buam zunächst 0:1 zurück, bog die Ekrt-Truppe im Finish mit Neubauers zweitem Powerplay-Streich zum 2:1 auf die Siegerstraße ein, Jennes und Ban erhöhten dann noch auf 4:1. „Wir hatten Geduld und blieben unserem System treu. Am Ende wurden wir dafür verdient mit drei wichtigen Punkten belohnt“, strich Ban hervor. Damit düsen die „maximalen“ Eisbären am Donnerstag als Leader zum nächsten Spiel nach Cortina.