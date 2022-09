Kriselndes Juventus blamiert sich beim Aufsteiger

Rot für Mourinho

Udinese (16) ist Dritter, setzte seinen Siegeszug mit einem 3:1-(1:1)-Heimerfolg über Vizemeister Inter Mailand fort. In Udine stand es bis zur 84. Minute noch 1:1, dann trafen Jaka Bijol sowie in der Nachspielzeit Tolgay Arslan und schossen die Hausherren zum fünften Sieg in Folge. Atalanta war in der Hauptstadt dank eines Treffers des 18-jährigen Giorgio Scalvini (35.) siegreich, Ex-Sturm-Graz-Akteur Rasmus Höjlund leistete die Vorlage. Roma-Coach Jose Mourinho sah nach heftiger Schiedsrichterkritik die Rote Karte (57.).