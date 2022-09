InnStrumenti: Qualität aus der Region schöpfen

Das „Kammerorchester InnStrumenti“ ist keine „One-Man-Show“, sondern arbeitet äußerst teamorientiert, obwohl Sammer als künstlerischer Leiter viel an Lebenszeit für das Projekt investiert hat. Für das 25. Jubiläumsjahr hat sich das Orchester wieder einiges einfallen lassen, was in Kürze auch auf seiner Homepage (innstrumenti.at) nachzulesen sein wird.