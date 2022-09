Von buntem Treiben und hohen Steigern

Für Kurt Micheluzzi kam nie etwas anderes infrage, als den Familienbetrieb fortzuführen: „Wir sind seit jeher im Maler-Handwerk tätig, erst in Italien und seit 1900 in Vorarlberg. Ich leitete die Firma in der siebten Generation“, sagt der traditionsbewusste Handwerker, der nach eigener Aussage „lebt, um zu arbeiten, und nicht arbeitet, um zu leben“. Sein Fleiß und sein Ideenreichtum trugen Früchte: Dank grün lackierten Firmenwagen und grünen Overalls war die Firma Micheluzzi bald als „Der Grüne“ bekannt.