Red Bull gibt auf - kommt nun Überraschungsmann?

Nun steht es also fest: Colton Herta wird 2023 definitiv nicht für AlphaTauri in der Formel 1 an den Start gehen! Damit ist der Traum der Motorsport-Königsklasse für den US-Fahrer (vorerst) geplatzt. Kommt nun stattdessen Monza-Überraschungsmann Nyck de Vries?