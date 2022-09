„Habe drei Wochen genau diesen Augenblick gesehen“

Nun aber zur Gegenwart: Die mittlerweile neunte Bounce Fight Night steht an - was erwartest du dir davon?

Im Grunde genommen geht’s darum, dass wir unsere Boxer in den Ranglisten gut platzieren. Die Gegner haben wir vom Matchmaking her so gewählt, dass alle große Sprünge nach vorne machen, weil die Gegner weiter vorne gereiht sind. Dementsprechend muss jeder über sich hinauswachsen an dem Abend.