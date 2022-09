Die „Bounce Fight Night“ am Samstag bei uns LIVE

Zehn Kämpfe, Top-Action, bekannte Namen, ein wahres Box-Spektakel - am Samstag, 17. September, steigt die „Bounce Fight Night“ im Wiener Hotel Interncontinental. Österreichs Aushängeschild Marcos Nader will es nach seinem K.o. im April noch einmal wissen. Den Haupt- und Titelkampf bestreitet Stefan Nikolic. Wir streamen ab 17.45 Uhr in voller Länge LIVE (siehe Video oben). Der erste Kampf steigt um 18 Uhr.