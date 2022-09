LIVE: Legt Filip Misolic im Davis-Cup-Duell nach?

Nach der 1:3-Niederlage in Seoul gegen Südkorea im vergangenen März muss Österreichs Team nun gegen den Abstieg antreten, ist aber haushoher Favorit. Der Sieger des Länderkampfes steigt in die Qualifikationsrunde Anfang Februar 2023 auf und hat die Chance, in die lukrative Finalrunde aufzusteigen.