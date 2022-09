Lech Posen stellte Austrias Problemzonen bloß

„Leider war das nicht das Wunschergebnis. Trotzdem sind wir noch nicht ausgeschieden, die Chance lebt“, sagte Trainer Manfred Schmid in den Katakomben der Posener Arena. Viel hatte sich sein Team nach dem 0:0 zum Auftakt gegen Hapoel Be‘er Sheva vorgenommen, als die Austria als bessere Elf den Sieg vergab. Vergebens. Nun wartet ein Doppel gegen Villarreal. Am 6. Oktober in Valencia und eine Woche später in Wien. Die Spanier halten bei sechs Zählern. „Das ist natürlich eine Monsteraufgabe“, meinte Dominik Fitz über die kommenden internationalen Aufgaben.