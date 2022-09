Ein Blick hinter die Kulissen des Fiakergeschäfts

Nachgeschaut in Simmering und einem Pferdehof bei Wien

Stimmt das Bild des geschundenen Pferdes, das tagtäglich Stunde um Stunde Menschen in einer Kutsche durch die Stadt zieht? Und was geschieht nach dem Ende der letzten Touristentour durch die Stadt? Wir treffen den Branchenvertreter der Wiener Qualitäts-Fiaker, Marco Pollandt, und Johann Paul in Wien-Simmering, wo sich eine der zwei Stallungen seines Fiakerbetriebes befindet. Von hier aus brechen die Fiaker-Fahrer morgens in die Innenstadt auf.