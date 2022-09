Woher kommt das Fleisch in Wiens Top-Restaurants?

Im Handel müssen Herkunft und Haltungsform der Tiere gekennzeichnet werden, doch die Gastro-Branche setzt auf Freiwilligkeit. Minister Norbert Totschnig versprach in der Vergangenheit zwar, diesbezüglich „Gas zu geben“, doch viel passiert ist nicht. Die NGO nahm deshalb die Restaurants der Falstaff-Liste „Best of Wiener Schnitzel in Vienna“ unter die Lupe - das Ergebnis des Lokalaugenscheins ist traurig.