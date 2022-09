Schnitzelpreis für Schnecken- und Knödelgasthaus

Mit einem Viertel aller Stimmen wurde die Kaminstube Zlabinger in Schwarzenau im Bezirk Zwettl zum beliebtesten Schnitzel-Lokal Niederösterreichs gewählt. Das verkündete das Branchenmagazin „Falstaff“ nach einem zweiwöchigen Publikumsvoting. Das Familienwirtshaus konnte sich damit klar vor dem Maximahl mit 16% und dem Babenbergerhof mit 13% – beide in Ybbs an der Donau – durchsetzen.