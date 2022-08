Dorfwirtshaus startet mit eigener Schneckenzucht

Küchenreste können verfüttert werden

In der hauseigenen Zucht befinden sich nun mehrere tausend Schnecken, an die das nicht verkochte Obst und Gemüse aus der Küche verfüttert wird. Damit wird der Lebensmittelkreislauf noch nachhaltiger. „Für ein Kilogramm Rindfleisch braucht man 80 Prozent mehr Ressourcen als für dieselbe Menge an Schneckenfleisch. Dieses ist auch proteinhaltig und gesund“, betont Zlabinger den einst hohen Konsum an Schnecken in Österreich. Das belegt der florierende Wiener Schneckenmarkt im 18. Jahrhundert.