„Die Fans lieben Marko Arnautovic über alles“

Gyuri Garics weiß, wie Bologna tickt: Der 38-Jährige lief von 2010 bis 2015 für die „Rossoblu“ auf, wurde in der Stadt sesshaft. Und verfolgt somit aus nächster Nähe, wie Marko Arnautovic in der Serie A Woche für Woche Schlagzeilen liefert: „Wir spielten acht Jahre gemeinsam im Nationalteam, der Kontakt war stets da. Seit er in Bologna lebt, hat er sich intensiviert, gehen wir auch öfter gemeinsam mit unseren Frauen aus.“