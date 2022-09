Alter Bekannter ist neuer Coach von Arnautovic

Der gefeuerte Mihajlovic übte in einem von der „Gazzetta“ veröffentlichten, offenen Brief Kritik an seinem Ex-Klub. Unter dem Titel „Ich, einer von Euch“ meinte der Serbe: „Ich begreife diese Entlassung nicht. Ich akzeptiere sie, wie es ein Profi tun muss, aber meiner Ansicht nach war die Situation völlig unter Kontrolle und auch verbesserbar. Es fällt mir schwer zu glauben, dass diese Entscheidung von den letzten Resultaten abhing und nicht schon vor längerer Zeit getroffen worden war.“ Aus den ersten fünf Spielen hatte Bologna nur drei Remis geholt, geht nun als Tabellen-16. in die direkt aufeinander folgenden Heimspiele gegen Fiorentina und Empoli.