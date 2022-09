Arnautovic glänzt mit Doppelpack für Bologna!

ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic hat seine ausgezeichnete Form mit einem Doppelpack für den FC Bologna in der italienischen Serie A unterstrichen! Trotz der beiden Tore des 33-jährigen Wieners am Sonntag wartet Bologna nach einem 2:2 (1:1) bei Spezia Calcio in der 5. Runde aber weiter auf den ersten Sieg.