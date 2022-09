Grillitsch feiert Kantersieg bei Debüt für Ajax

ÖFB-Teamspieler Florian Grillitsch hat am Samstag sein Debüt für den niederländischen Fußballmeister Ajax Amsterdam gegeben. Der Offensivmann, der in der Vorwoche nach langer Vereinssuche bei Ajax gelandet war, wurde gegen Heerenveen in der 60. Minute für Edson Alvarez eingewechselt. Mohammed Kudus traf beim 5:0-Sieg doppelt.