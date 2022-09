ÖSV-Präsidentin warnt: „Müssen uns was überlegen“

Wenig Niederschlag, extreme Hitze, Saharastaub, drohender Gletscher-Kollaps - die Optionen für ein angemessenes Sommertraining im Skisport dünnen sich aus. „Die Sorge ist natürlich groß, und da müssen wir uns auch was überlegen“, sagte ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober. Der Skiverband will seine gesellschaftliche Verantwortung in puncto Klimaschutz ernst nehmen. So plant man bei der FIS einen Antrag für einen späteren Saisonbeginn - allerdings nur für den Nachwuchs.