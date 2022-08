Stromhammer: Skifahren wird heuer noch teurer

Bescheidenes Sparpotenzial

Für große Einsparungsmaßnahmen im Energiebereich fehle ihm jedenfalls die Fantasie, „zumindest in dem Umfang, dass es auch Sinn machen würde“. Die Kostenexplosion können die Skigebiete andererseits nicht zur Gänze schlucken und werden einen Teil an ihre Gäste weitergeben müssen. „Wir werden die Kartenpreise natürlich erhöhen müssen, und das in einem Ausmaß wie noch nie in den letzten Jahren“, sagt Roth.