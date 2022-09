Deutsche-Bundesliga-Konferenz ab 15.30 Uhr LIVE

Borussia Dortmunds Coach Edin Terzic freut sich auf das schnelle Wiedersehen mit dem neuen Leipzig-Trainer Marco Rose. Das Duell der beiden Teams am Samstag (15.30 Uhr) in Sachsen steht vor der 6. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga im Fokus des medialen Interesses. Terzic hatte Rose erst im Sommer beim BVB beerbt. „Es freut mich, dass Marco zurück ist in der Bundesliga. Dass wir uns so schnell wiedersehen, damit hätten wir so sicher beide nicht gerechnet“, sagte Terzic. Mit sportkrone.at sind Sie HIER in der Konferenz mit dabei!