Ukraine: Bär in kaputtem Gehege zurückgelassen

Ein männlicher Braunbär, der in den vergangenen Tagen auf einem Privatgrundstück in der stark vom Krieg betroffenen Region Donezk ausgesetzt und vom ukrainischen Militär gefüttert wurde, konnte am Freitag in Sicherheit gebracht werden. Nach einer Notrettung und einem kurzfristig organisierten Transport traf er im Bärenwald Domazhyr ein, der von “Vier Pfoten“ betrieben wird.