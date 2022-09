Kinderbetreuung in der Steiermark ist am Limit

Die Arbeiterkammer hat 1500 Betreuungseinrichtungen für Kinder von null bis zehn Jahren in allen 286 steirischen Gemeinden genau unter die Lupe genommen (Details siehe Grafik oben). Immerhin: Mehr als die Hälfte der Kommunen fällt in die Kategorie A, ein Viertel sind sogar 1A-Gemeinden. Sprich: Das Angebot erlaubt es, dass beide Eltern Vollzeit arbeiten gehen.



Keine Betreuung für unter 3-Jährige in 21 Gemeinden

Gemeinden ohne Kindergärten gibt es hierzulande nicht. Was aber die Betreuung unter Dreijähriger angeht, ist die Steiermark im Bundesländervergleich weiterhin Schlusslicht. Die Kinderkrippen werden zwar Jahr für Jahr mehr, dennoch: In 21 Gemeinden gibt es gar kein Angebot für diese Altersgruppe.