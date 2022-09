Was haben Apotheker im Krankenhaus zu suchen?

Arzneien werden selbst hergestellt

Weiters werden die Medikamente teilweise selbst von den Krankenhausapothekern zubereitet. „Etwa für Frühgeborene oder Risikopatienten stellen wir maßgeschneiderte Arzneimittel her, die in dieser Weise am allgemeinen Markt nicht verfügbar sind“, so die Expertin. „Dazu zählen etwa Zytostatika für Chemotherapien. Sie werden in einem streng überwachten, sogenannten Reinraum individuell für jeden Patienten zubereitet.“