Zverev macht Hoffnung: „Bänder komplett verheilt“

Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev macht den Fans Hoffnung auf einen erfolgreichen Davis-Cup-Auftritt vom 13. bis 18. September in Hamburg. „Die Bänder sind komplett verheilt“, sagte er der „Sport Bild“ über die am 3. Juni bei den French Open erlittene schwere Knöchelverletzung. Zwar habe er gelegentlich noch Schmerzen, aber generell sei sein Fuß gesund. Das sind auch für die Veranstalter des Erste Bank Open in Wien im Oktober gute Nachrichten, wofür der Deutsche genannt hat.