Seitenhieb auf ManCity: 774 Fans bei 2300 Karten

Der Tweet erfüllte natürlich mehr als den bloßen Informationsauftrag. Der Seitenhieb kam subtil. Und er saß. Im Netz macht sich Spott über Manchester City breit. Der FC Sevilla hatte während der CL-Partie getwittert: „Die heutige Zuschauerzahl lautet 38.764, darunter befinden sich 774 Manchester-City-Fans.“ Eine Machtdemonstration. Erst recht, da City theoretisch 2300 Karten für Auswärtsfans zur Verfügung standen. Was im Netz unter Anti-Kommerz-Puristen natürlich schnell die These gedeihen ließ, dass City noch so viele Titel holen könne - bei den Fans komme das Team nicht an.