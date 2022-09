Ruud im US-Open-Halbfinale und neue Nummer zwei

Casper Ruud hat am verregneten Dienstag mit einer starken Leistung als erster Norweger das US-Open-Halbfinale erreicht. Der 23-Jährige besiegte unter geschlossenem Dach in der größten Tennis-Arena der Welt den Italiener Matteo Berrettini mit 6:1,6:4,7:6(4) und kürte sich damit vorerst einmal zumindest zur Nummer zwei der Welt. Ruud trifft in Flushing Meadows nun entweder auf Wimbledon-Finalist Nick Kyrgios (AUS) oder Karen Chatschanow (RUS).