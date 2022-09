Kehren die WTA Finals nach 2022 nach China zurück?

Die Damen-Tennis-Profiorganisation hat die WTA Finals 2022 nach Fort Worth im US-Bundesstaat Texas vergeben. Das Saisonfinale mit den besten acht Spielerinnen findet vom 31. Oktober bis 7. November in der Dickies Arena statt, wie die WTA am Dienstag bekannt gab. Danach kehre das Event ins chinesische Shenzhen zurück, das die Rechte an der Veranstaltung bis 2028 besitzt, teilte die Organisation mit.