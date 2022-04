WTA verzichtet wegen Peng-Causa auf China-Turniere

Die WTA wird heuer aufgrund der Causa Peng Shuai keine Tennis-Turniere in China veranstalten! „Wir werden entschlossen bleiben. Wir hoffen, dass wir 2023 mit einer Lösung zurückkehren können, die zeigt, dass Fortschritte gemacht wurden“, sagte Tour-Chef Steve Simon. Das wäre ein „Sieg für die Welt“. Die WTA hatte im Dezember wegen des Falles Peng Shuai bis zur endgültigen Klärung des Verbleibes der Ex-Spielerin all ihre Turniere in China abgesagt ...