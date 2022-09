Instagram vor Rekordstrafe von 405 Millionen Euro

Der Mutterkonzern Meta kündigte an, die irische Entscheidung anfechten zu wollen. Instagram habe zudem vor über einem Jahr seine Einstellungen geändert und seitdem neue Möglichkeiten geschaffen, um die Daten von Teenagern privat zu halten. Irland ist in der Sache zuständig, weil Meta wie auch Apple oder Google dort ihren Hauptsitz in der Europäischen Union haben.