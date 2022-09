Klopp nach Eklat: „Dachte an eine Glasflasche“

„Ich dachte, es wäre eine Glasflasche, aber das war es nicht. Ich habe es jetzt gesehen, weil die Flasche immer noch am Tatort ist“, so Klopp nach dem 0:0 in der Pressekonferenz. „Im ersten Moment sah es allerdings aus, wie eine Glasflasche - das wäre wirklich gefährlich gewesen. Aber nein, es war eine Plastikflasche.“ Die den Liverpool-Trainer nur um wenige Zentimeter verfehlt hatte.