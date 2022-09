Hubschrauber-Pilotin: „Wir können überall landen“

Ausruhen in der Luft ist nicht drinnen

Mittlerweile ist die Pilotin fast nur noch als Flug- und Taktiklehrerin im Einsatz. Was ihre Schüler mitbringen müssen? Berginc: „Reisefreudigkeit, weil die Ausbildung an verschiedenen Standorten in Österreich stattfindet.“ Auch gesundheitliche und kognitive Voraussetzungen sind gefragt: „Etwa Dinge gleichzeitig machen zu können.“ Denn während des Fluges müssen ständig verschiedene Steuerelemente betätigt werden, um überhaupt in der Luft zu bleiben. Multitasking ist gefragt, Ausruhen nicht drinnen!