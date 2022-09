Zehntausende Fans am Weg: Airpower geht ins Finale

125.000 Fans wurden am Freitag am ersten Tag der Flugshow Airpower in Zeltweg begrüßt, am heutigen Samstag werden es wohl noch mehr sein. Ein Höhepunkt des Tages ist der Überflug von zwei B-52-Bombern der US-Airforce. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird erwartet.