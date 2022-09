Steiner: „Keine Eile“ in Schumacher-Entscheidung

Zukunftsgespräche

Noch dazu sucht nun Gene Haas, Eigentümer des nach ihm benannten Formel-1-Teams, das Gespräch mit Steiner. Der US-Amerikaner will sich mit dem 57-Jährigen darüber unterhalten, wer kommendes Jahr für Haas an den Start gehen wird. Da sich der Unternehmer bereits für die kommenden zwei Rennen angekündigt hatte, möchte man meinen, Schumacher bleibe nicht mehr viel Zeit, sich mit Leistungen in Zandvoort und Monza zu empfehlen.