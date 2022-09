Rapidler sauer: „Dieser Rasen ist nicht würdig!“

Der vom ORF als Experte aufgebotene Ex-ÖFB-Teamspieler Martin Harnik wollte indes in die Kritik am Rasen nicht so recht einstimmen. „Man sollte die Kirche auch ein bisschen im Dorf lassen. Wir sind hier auf einem Dorfplatz, wir sind hier in der Regionalliga. Das Einzige, was ich verstehen kann: Er hätte noch ein bisschen kürzer gemäht werden können ...“