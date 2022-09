Trachten-Meile und viel Gesang beim Aufsteirern

Das diesjährige Aufsteirern wird so groß und schön wie nie zuvor. Schon am Samstag (17. 9.) gibt es ab 12 Uhr auf zehn Plätzen Programm, am Sonntag (18. 9.) wird dann die komplette Innenstadt wieder zur einzigen großen Bühne. Vieles ist auch neu, hier nur ein paar der unzähligen Highlights.