Rapid: Trotz Millionen sind Abgänge logischer

Und mit 31 Spielern ohne Europacup ein (zu) großer Kader. Abgänge wären logisch, wobei es derzeit zynisch wäre, vor einem vergifteten Klima (in der Mannschaft) zu warnen. Doch Sportchef Zoki Barisic liegen keine Angebote vor. Nikolas Sattlberger, Dragoljub Savic, Moritz Oswald oder René Kriwak könnten bei Rapid II in Liga zwei eine Spielwiese finden. Andere - etwa Christoph Knasmüllner - würde man wohl gerne verleihen. Und Michael Sollbauer schaffte es nach seiner Kritik im Sky-Studio an Feldhofers Rotation nicht mehr in den Kader. Laut Rapids Trainer aber kein Denkzettel: „Das hatte nur sportliche Gründe.“