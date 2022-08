SIE ist Österreichs neue Teamkapitänin!

Wenninger bekommt schon am Samstag (17.30 Uhr) die Möglichkeit, sich als neue Kapitänin zu präsentieren, wenn es in der WM-Qualifikation in einem ausverkauften Wiener Neustädter Stadion gegen Europameister England geht. Bei der EM hatten sich die Engländerinnen im Eröffnungsspiel wie auch zuvor in der WM-Quali gegen die ÖFB-Auswahl mit 1:0 durchgesetzt.