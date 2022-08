Lkw-Führerschein vor allem bei Frauen heiß begehrt

L17-Interesse in Wien geringer

Den Löwenanteil machten dennoch Lenkerberechtigungen der Klasse B (91.973 Personen und plus 20 Prozent gegenüber 2020) aus. Die reguläre B-Klasse (ab 18 Jahren) stieg um 22 Prozent auf 61.112 Dokumente, die L17-Führerscheine um 15 Prozent auf 30.861. Der L17-Anteil variierte sehr stark je nach Bundesland: Im Burgenland erwarb 2021 schon mehr als die Hälfte (54 Prozent) so die B-Klasse, in Wien waren es nur elf Prozent.