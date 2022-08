Am virtuellen Wolkenkratzer Höhenangst besiegen

Langsames Herantasten an die belastende Situation

Wo die Therapie greift, tut sie es auf faszinierende Weise. „Im Grunde ist es ein langsames Herantasten an die angsteinflößende Situation. Im geschützten Rahmen können sich Betroffene an die Situation gewöhnen und gleichzeitig Techniken erproben, damit umzugehen“, veranschaulicht der Mediziner. Mit der VR-Brille werden Sky-Bars besucht, da wird in den Urlaub geflogen, da werden Dschungel-Reisen mit garantierter Tiersichtung unternommen. Die virtuelle Welt bietet in dieser Hinsicht unendliche Möglichkeiten. Der Kopf weiß zwar, dass das Hochhaus nicht real ist, aber die Gefühle beim Blick in die Tiefe sind fast die gleichen wie im echten Leben. Galffy nennt noch einen Vorteil der Technik: „Sie ist einfach anzuwenden. Wir müssen für die Therapie nicht wirklich in ein Flugzeug steigen.“