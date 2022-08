Diebe stahlen Bargeld vor missglücktem Coup

Zusammenhang zwischen Taten wird vermutet

Danach musste die ungarische Geschäftsfrau entsetzt feststellen, dass auch in ihrer Wohnung in der Neubaugasse etwas nicht stimmte, denn der Schließzylinders an der Türe war abgedreht. Die Zimmer sahen völlig durchwühlt aus, eine hohe Summe an Bargeld fehlte. Da sich in der Wohnung des Opfers Hinweise auf die genaue Adresse ihres Geschäftes befanden, wird ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten angenommen.