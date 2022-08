An einem Strang | Feuerwasser

Feuerwasser. Das kommt jetzt nicht ganz unerwartet, hört doch schon seine Kolumne auf den Namen „Unkorrekt“: Kultur- und ganz besonders auch Literatur-Autorität Heinz Sichrovsky muss sich in seiner Sonntagskolumne in der „Krone“ natürlich dem aktuellen Winnetou-Bashing samt Einstampfung von neuen Büchern widmen. Sichrovsky schreibt: „Lassen Sie mich also Karl May, dem Lehrer meiner Kindheit, die Ehre erklären“ und er erinnert daran, dass Winnetou-Autor Karl May ein Pazifist und Humanist war, „der die Untaten an der indianischen Bevölkerung mit Herzblut verurteilt hat. Man wird in seinen Romanen kaum einen Indianer finden, der nicht fast allen Weißen moralisch überlegen wäre. Verrät einmal einer die Werte seines Stammes, so haben ihn sich Weiße mit Feuerwasser - Alkohol - gefügig gemacht.“ Und der Literaturexperte meint, die „Analysen des Islams in den Orient-Romanen sollten sich die Integrationssprecher aller Fraktionen verpflichtend einverleiben (gern bei einem Stamperl Feuerwasser)“. Prost - vielleicht hilft es in diesem Fall…