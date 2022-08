Pferd kehrt immer häufiger als Arbeitstier zurück

EM-Parcours mit Forstarbeit

Johannes Stippich, Gründe des Vereines der Holzrücker Österreichs und Freunde des Arbeitspferdes hat die EM, die sonst in Messehallen in Deutschland oder Frankreich stattfindet, nach Kärnten auf seinen Hof in Glantschach geholt. Auf einem Parcours sind Aufgaben zu bewältigen, die der Arbeit im Wald nachempfunden sind: das Aufstapeln von Baumstämmen oder das Rückwärtsbewegen durch die Gasse in einer bestimmten Zeit.