CL: Als erstes Team gastiert AC Milan in Salzburg

Fußball-Meister Red Bull Salzburg startet am Dienstag, 6. September (21 Uhr), mit dem Heimspiel gegen AC Milan in die Gruppenphase der Champions League. Der siebenfache Titelträger ist auch am 2. November (21 Uhr) beim Finale der Gruppe E in Mailand der Gegner. Das geht aus dem Spielplan der Königsklasse hervor, den die UEFA am Samstag veröffentlicht hat. Am 8. September eröffnen Sturm Graz gegen Midtjylland und Austria Wien gegen Hapoel Beer-Sheva ebenfalls daheim.