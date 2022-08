Jaissle: „Das sind einfach geile Mannschaften!“

Red Bull Salzburgs Trainer Matthias Jaissle, dessen Truppe in der Vorsaison erst im Champions-League-Achtelfinale am FC Bayern München gescheitert war, ist begeistert davon, welche Gruppengegner die UEFA-„Losfeen“ seinen „Bullen“ beschert haben! „Das sind einfach geile Mannschaften und Kindheitsträume, die in Erfüllung gehen. Deshalb ist die Vorfreude riesig“, sagte der Deutsche. Es sei „eine schwere Gruppe mit Top-Gegnern und richtigen Namen“.