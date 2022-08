Apple kündigt Neuheiten-Event für 7. September an

Apple wird die nächste iPhone-Generation voraussichtlich etwas früher als in den vergangenen Jahren auf den Markt bringen. Der Konzern kündigte am Mittwoch unter dem Motto „Weiter voraus“ ein Neuheiten-Event für den 7. September an. Auch wenn Apple wie immer nicht mitteilte, worum es geht, werden bei den September-Terminen traditionell die neuen iPhones vorgestellt.