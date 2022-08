NFL, NBA, NHL, MLS: Unsere Sportler erobern USA!

Ein Fotoshooting in Washington, dann ab zu seinem Verein nach Minnesota, ehe das Rookie-Camp in Chicago wartet. Für Österreichs größtes Eishockey-Talent Marco Rossi startet am 4. September das größte Abenteuer seines Lebens: Denn in den nächsten Wochen geht es um den Kader-Platz in der besten Eishockey-Liga der Welt. „Die Konkurrenz ist unglaublich“, spielt Rossi auf das Main Camp an, in dem rund 80 Spieler, darunter erfahrene NHL-Profis, um einen Platz bei den Wild kämpfen.