Bombensichere Bushaltestelle schützt bei Angriffen

Ausgangssperre am Nationalfeiertag

Wegen der andauernden russischen Angriffe kündigten die Behörden am Wochenende an, dass die in Charkiw normalerweise nur nachts geltende Ausgangssperre am bevorstehenden Nationalfeiertag des Landes am Mittwoch den gesamten Tag gelten werde. „Bleiben Sie zu Hause und beachten Sie die Warnungen“, schrieb der Regionalgouverneur deshalb im Messengerdienst Telegram.