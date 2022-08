Solar-Offensive kann Strompreis nicht bändigen

Die Dimensionen sind beeindruckend: 4338 Photovoltaik-Module erzeugen auf einer ehemaligen Tiwag-Lagerfläche in Jenbach nun Strom für umgerechnet 550 Haushalte. Es ist eine der größten Sonnenstrom-Anlagen in Westösterreich, in der Größe eines Fußballfeldes. Die Zukunftspläne der Tiwag-Tochter Tinext sind noch viel ehrgeiziger: „Die Stromerzeugung aus Sonnenenergie soll bis 2040 auf rund 100 Megawatt Peak ausgebaut werden, von derzeit 3,3 Megawatt Peak“, sagte Tiwag-Chef Erich Entstrasser an der Seite von Aufsichtsrats-Chef Anton Mattle und Kanzler Karl Nehammer (er kam gerade vom Forum Alpbach).