Betreiber von PV-Anlagen gehen beinahe leer aus

Marktpreis nicht weitergegeben

Denn während die Strompreise auch für diese Verbraucher durch die Decke gehen, geben die Abnehmer der umweltfreundlichen Energie die Marktpreise in der Regel nicht an die privaten, klimabewussten Lieferanten weiter. „Bei den Einspeisetarifen, die uns gemeldet werden, kann man zwar schrittweise kleinere Anhebungen feststellen, jedoch weit nicht in dem Ausmaß, in dem in den letzten Monaten die Neukundentarife erhöht wurden“, weiß Leo Lehr von der Abteilung Volkswirtschaft der Regulierungsbehörde E-Control Austria.