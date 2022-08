4000 Euro Abwrackprämie für Umstieg aufs E-Bike

Fahrradkultur fördern

Den Ministeriumsangaben zufolge werden derzeit nur drei Prozent der Wege in Frankreich mit dem Fahrrad zurückgelegt. Ziel ist es, diesen Anteil bis 2024 auf neun Prozent zu verdreifachen. Dafür will der Staat neben der Schaffung finanzieller Kaufanreize etwa auch in die Sicherheit und die Bekämpfung von Diebstahl sowie eine „Fahrradkultur“ investieren. So soll etwa allen Kindern im Alter von sechs bis elf Jahren ein zehnstündiger Kurs angeboten werden, in dem diese lernen, „das Fahrradfahren unter realen Verkehrsbedingungen selbstständig zu beherrschen“.